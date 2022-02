Biden zaznaczył, że jeśli choć jeden rosyjski żołnierz lub czołg przekroczy granicę z Ukrainą, "Nord Stream 2 więcej nie będzie".

"Pomysł, że Nord Stream 2 może funkcjonować dalej, jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję... to po prostu się nie stanie" - oświadczył prezydent.

Jeśli Rosja zdecyduje się na agresję, odpowiemy razem z Niemcami i całym NATO - powiedział prezydent USA Joe Biden.

Biden podkreślił, że podczas spotkania z szefem niemieckiego rządu ustalił pakiet sankcji przeciwko Rosji, a oba kraje są zgodne co do odpowiedzi na ewentualną agresję przeciwko Ukrainie.

"Zgodziliśmy się, że jeśli dojdzie do agresji, nie może być powrotu do +business as usual+" - podkreślił amerykański prezydent.

Scholz: Wypracowaliśmy reakcję, która pozwoli nam szybko odpowiedzieć na agresję Rosji

Wypracowaliśmy zestaw działań, który pozwoli nam szybko odpowiedzieć na agresję Rosji przeciwko Ukrainie - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz po spotkaniu z Joe Bidenem.

Kanclerz zaznaczył, że nadal ma nadzieję na dyplomatyczne rozwiązanie sporów, zarówno w dialogu bilateralnym, jak i na forum NATO-Rosja oraz w formacie normandzkim. Dodał jednak, że jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, USA i Europa będą całkowicie zjednoczone w odpowiedzi.

"Te kroki będą takie same i będą bardzo ciężkie dla Rosji" - powiedział Scholz pytany o los Nord Stream 2. Biden chwilę wcześniej kategorycznie stwierdził, że jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję, "Nord Stream 2 nie będzie".