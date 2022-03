Resort sprecyzował, że w najbliższych dniach dołączą do żołnierzy z Francji "inne siły oraz środki" z tego kraju.

Choć władze francuskie podają, że do Rumunii zostanie wysłanych około 500 żołnierzy, to MON w Bukareszcie spodziewa się większej liczby wojskowych z Francji. Według ministra obrony Vasile'a Dincu do Rumunii ma dotrzeć francuski batalion składający się łącznie z prawie 1000 żołnierzy. (PAP)