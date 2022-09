25 sierpnia w Londynie został podpisany sojusz polsko -brytyjski, wierzono także w to, że zadziała sojusz polsko-francuski, ożywiony w ostatnich miesiącach wizytą złożoną przez ministra spraw wojskowych gen. Tadeusza Kasprzyckiego w Paryżu. Nie zapominajmy o tym, że Francuzi przy granicy z Niemcami gromadzili potężną armię. Beck wtedy i później podkreślał wiele razy, że wojna, która czeka Polskę, będzie miała charakter koalicyjny, że nie będziemy walczyć w osamotnieniu. Jego przekonanie o tym, że Warszawa ma dwóch poważnych sojuszników, na których można polegać, udzielało się innym decydentom obozu pomajowego. Dziś wiemy, że nadzieja ta okazała się płonna. Wyjątkowo niechętny ministrowi Beckowi ambasador Francji Léon Noël naciskał na Warszawę, by nie przeprowadzała powszechnej mobilizacji, bo w jego ocenie mogła ona drażnić Niemców. To pociągało za sobą konsekwencje. Wojna miała rozpocząć się kilka dni wcześniej, ale Hitler przesunął datę agresji z 26 sierpnia na 1 września. Był więc czas. Gdyby tylko powszechna mobilizacja została ogłoszona we właściwym momencie, większość żołnierzy zdążyłaby dotrzeć do swoich jednostek.