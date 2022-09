Jak poinformował w piątek zapytany o to ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk, rząd federalny wyraził zgodę na eksport i finansowanie broni. "To bardzo przyczyni się do ogromnego wzmocnienia siły zbrojnej ukraińskiej armii" – powiedział Melnyk. "Mam nadzieję, że rząd federalny będzie nadal konsekwentnie podążał tą drogą".

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow wysłał prośbę do niemieckiej minister obrony Christine Lambrecht już 14 lipca. Według ukraińskich źródeł rządowych, prośba o haubice RCH-155 była kilkakrotnie omawiana w niemieckim rządzie, ale nie podjęto żadnej decyzji. "Przez wiele tygodni nie było oficjalnej odpowiedzi, ale teraz jest" - pisze "Welt am Sonntag".

RCH 155 jest rozwinięciem samobieżnej haubicy 2000, której 10 sztuk zostało już przekazanych Ukraińcom.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)