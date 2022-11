Szkolenia wojskowe

Reklama

Madrycka gazeta odnotowała, że polska armia, która w najbliższym czasie powinna powiększyć się dwukrotnie - do 300 tys. żołnierzy, cieszy się nie tylko poparciem społeczeństwa, ale też zainteresowaniem wielu osób chcących wstąpić w jej szeregi.

Reklama

“La Razon” zauważa, że uruchomiona w październiku przez resort obrony i armię akcja “Trenuj z wojskiem” służy szkoleniu polskiego społeczeństwa w posługiwaniu się bronią, strzelaniu i walce wręcz. Zauważa, że jednocześnie projekt ten pozwala odnawiać kadry zachęcając nowe osoby do wstępowania w szeregi sił zbrojnych.

“W ramach tej pionierskiej w UE akcji (…) cywile mogą trenować w jednej z 17 jednostek wojskowych” - napisała hiszpańska gazeta, podkreślając, że Warszawa nie przestraszyła się pogróżek Rosji, ale prowadzi stałe działania, służące wzmocnieniu swoich wojsk “w celu obrony terytorium NATO”.

W ocenie gazety, polska armia poprzez akcję “Trenuj z wojskiem” poprawia swój wizerunek w społeczeństwie, a jednocześnie zachęca młodzież do wstępowania w jej szeregi.

Wzmacnianie armii

Zdaniem “La Razon” Polska w ostatnich latach dowiodła, że jest zainteresowana wzmacnianiem swojej armii. Przykładem tych działań było rozwinięcie struktur Wojsk Obrony Terytorialnej, a także zacieśnienie współpracy z siłami zbrojnymi USA.

“Polska armia jest w trakcie procesu swojej odbudowy i perfekcyjne została zintegrowana z wojskiem amerykańskim w efekcie licznych wspólnych ćwiczeń” - odnotował madrycki dziennik, wskazując, że Warszawa dąży do przeznaczenia na wydatki na obronę w 2023 r. 3 proc. PKB, czyli więcej niż to, o co prosi NATO.

“Dla Brukseli Polska jest podstawowym członkiem, który jeszcze przed trzema dekadami znajdował się w orbicie dawnego ZSRR, mającym duży wpływ na kraje wschodnie, takie jak Węgry, Czechy i Słowacja” - napisał dziennik, zauważając, że również dla NATO Polska jest “kluczowym” państwem członkowskim.

“Warszawa (…) od początku inwazji pokazuje swoją nieograniczoną determinację do konfrontacji z Putinem za wszelką cenę, utrzymując się w czołówce darczyńców oraz przyjmując w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy miliony uchodźców” - zauważył “La Razon”.

Stołeczna gazeta odnotowała, że Warszawa traktuje jako swoją powinność zadanie mobilizowania swoich partnerów europejskich.

“Obywatele polscy są świadomi, że w związku ze stale zmieniającym się kontekstem wojny, aby pomóc Ukrainie Polska i Unia Europejska muszą być gotowi na każdy scenariusz” - zaznaczyła “La Razon”.

Marcin Zatyka (PAP)