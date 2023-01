"Ta wojna może się rozszerzyć" - ostrzegła Zełenska. W wystąpieniu, relacjonowanym przez telewizję Sky News, apelowała o działania w celu zapobieżenia "globalnemu kryzysowi na pełną skalę".

Przekonywała też, że "nie można dopuścić, by wydarzył się nowy Czarnobyl", tj. by na Ukrainie doszło do wypadku nuklearnego.

W Davos trwają obrady Światowego Forum Ekonomicznego z udziałem m.in. premiera RP Mateusza Morawieckiego; we wtorek odbył się panel nt. europejskiej obronności z udziałem m.in. prezydenta RP Andrzeja Dudy i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.