Decyzja ws. okrętów podwodnych

Decyzja o tym, co dalej z nowymi okrętami podwodnymi dla Australii, zostanie ogłoszona w poniedziałek w San Diego przy okazji spotkania prezydenta Joe Bidena, premiera Wielkiej Brytanii Rishi Sunaka oraz premiera Australii Anthony’ego Albanese w ramach sojuszu AUKUS.

Choć szczegóły planu dotyczącego oktetów podwodnych dla Australii zostaną oficjalnie przekazane w przyszłym tygodniu, to wiadomo, że zanim powstanie pierwszy okręt, minie kilka lat. Tak długa perspektywa czasowa, wg informatorów agencji Bloomberg, będzie wymagała zastosowania rozwiązań tymczasowych. Dlatego być może część obecnych amerykańskich okrętów podwodnych będzie stacjonowała w Australii. Możliwa jest również sprzedaż Australii przez Stany Zjednoczone okrętów podwodnych typu Virginia.

Rzecznicy prasowi Pentagonu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego odmówili komentarza w tej sprawie.

Szef australijskiego rządu w czasie czwartkowego przemówienia w Indiach potwierdził, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie liderów państw AUKUS i dodał, że Australia będzie miała ostatnie słowo ws. wszelkich decyzji dotyczących okrętów podwodnych, bez względu na ich pochodzenie. „Australia absolutnie zachowa naszą suwerenność, naszą absolutną suwerenność, w 100 proc., to bardzo ważne” – mówił Albanese.

Porozumienie AUKUS

Ogłoszenie ws. okrętów podwodnych będzie ważnym krokiem w historii porozumienia AUKUS, które podpisano we wrześniu 2021 roku. Do AUKUS należą trzy państwa – Australia, Wielka Brytania i USA, zaś ich celem jest powstrzymywanie rosnącej potęgi morskiej Chin w regionie Azji i Pacyfiku. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach AUKUS pozwoli Australii na budowę i rozmieszczenie okrętów podwodnych o napędzie atomowym.

Obecnie Canberra posiada flotę sześciu konwencjonalnych okrętów podwodnych klasy Collins, które są zasilane silnikami diesla i weszły do służby w latach 1996-2003. W czasie ostatniej dekady australijskie rządy wielokrotnie podejmowały temat zastąpienia istniejącej floty okrętów podwodnych nowszymi modelami.