Rząd podjął uchwałę ws. ustanowienia Narodowego Programu Amunicyjnego, który zachęca podmioty prywatne i spółki Skarbu Państwa do zwiększenia produkcji amunicji w krótkim czasie, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

"Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która to uchwała mówi o Narodowym Programie Amunicyjnym, narodowym programie, który zwiększy moce produkcji amunicji w Polsce. […] Dzisiaj zatwierdziliśmy program, który zachęca podmioty prywatne, spółki Skarbu Państwa, podmioty zagraniczne również, które będą sprawdzone, zweryfikowane przez nasze służby do szybkiego podjęcia tego wyzwania, aby na terytorium Rzeczpospolitej powstawały nowe zakłady produkcji amunicji, […] ponieważ ważne jest, aby te zakłady były w wielu miejscach" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że chodzi o możliwość "skokowego" podniesienia zdolności produkcyjnych produkcji amunicji.

"Potrzebujemy tego za rok, za dwa, za trzy - wtedy, kiedy - potencjalnie, niestety, musimy zakładać takie scenariusze - rosyjskie niebezpieczeństwo wobec Rzeczpospolitej, wobec naszych sąsiadów i sojuszników będzie narastało" - wskazał premier.

800 tys. sztuk amunicji za 12 mld zł

Rząd zobowiązał się do przeznaczenie na inwestycje w produkcję amunicji do 2 mld zł z budżetu państwa oraz do zamówienia 800 tys. sztuk amunicji na kwotę 12 mld zł, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

"Podjęliśmy zobowiązanie, aby przeznaczyć w najbliższym czasie na inwestycje z budżetu SP, z finansów publicznych do 2 mld zł, a zamówienia 800 tys. sztuk amunicji to zamówienia, które będą opiewały na kwotę 12 mld zł" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

"Więc to jest to zobowiązanie, które podjęliśmy, konkretnie zwiększające potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego w krótkim czasie, a najlepiej jeszcze produkcji jego na terytorium RP" - dodał premier.