Gwarancje bezpieczeństwa dla Finlandii

"Za kilka godzin powitamy Finlandię jako 31. członka NATO. Finlandia będzie bezpieczniejsza, a NATO silniejsze. Dokładnie tego samego dnia - 4 kwietnia 1949 roku - został podpisany Traktat waszyngtoński. Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na świętowanie naszego jubileuszu, niż przyjęcie Finlandii, jako pełnoprawnego członka do Sojuszu" - powiedział Stoltenberg, zaznaczając, że Finlandia dostanie "żelazne gwarancje bezpieczeństwa" wynikające z art. 5.

"Cieszę się i jestem dumny, że będę mógł powitać Finlandię w NATO; kilka lat temu nie do pomyślenia było, że ten kraj przystąpi do Sojuszu" - przypomniał.

Dopytywany przez dziennikarzy, czy nie spowoduje to odpowiedzi ze strony Rosji, Jens Stoltenberg zwrócił uwagę, że to NATO i Helsinki reagują na działania Rosji: "Rosja pokazała w ostatnich latach, że jest gotowa do stosowania siły wobec sąsiadów - Gruzja, Krym, pełnoskalowa inwazja na Ukrainę".

"Również Szwecja stanie się pełnym członkiem NATO "

Zapewnimy, że również Szwecja stanie się pełnym członkiem NATO - powiedział na konferencji w kwaterze głównej NATO szef Sojuszu Jens Stoltenebrg.

"Szwecja, która nie jest jeszcze pełnym członkiem NATO, jest w dużo lepszej sytuacji jako kraj, który został zaproszony do członkostwa. Uczestniczy w spotkaniach NATO, integruje się ze strukturami NATO" - powiedział Stoltenberg. Jak dodał, Szwecja jest też zaangażowana w plany obronne NATO.

"Zapewnimy, że również Szwecja stanie się pełnym członkiem NATO. Musimy pamiętać, że wszyscy sojusznicy zgodzili się, aby zaprosić te kraje (Finlandię i Szwecję - PAP) i wszyscy sojuszniczy podpisali protokoły akcesyjne" - dodał. (PAP)

