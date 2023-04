Do Grecji, Włoch i Hiszpanii dotarło w 2022 roku prawie 145 tys. osób. Dla porównania – w 2020 do granic wspomnianych trzech krajów Wspólnoty dotarło niecałe 68 tys. ludzi. Ostatni wynik jest jednak wciąż zdecydowanie niższy niż w 2016 roku, gdy unijne granice próbowało przekroczyć prawie 363 tys. migrantów.

Reklama

Zdecydowanie najbardziej obciążone tym problemem są Włochy, które odpowiadają za zdecydowanie ponad połowę tej migracji.

Podróże ludzi przez Morze Śródziemne są bardzo ryzykowne i ciągną za sobą wiele ofiar. Misje ratunkowe organizowane przez organizacje humanitarne napotykają jednak na trudności we współpracy z rządami śródziemnomorskich państw. Wynika to w dużej mierze z antyimigranckiej polityki, szczególnie we Włoszech rządzonych przez prawicowo zorientowaną premier Giorgię Meloni.