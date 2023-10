Telefon do polskiej ambasady

Ambasada Polski w Izraelu poinformowała, że w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +972 547 444 106.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany rakietami. Zgodnie z doniesieniami, zginęło dotąd co najmniej 100 Izraelczyków, a 740 zostało rannych. W atakach odwetowych Izraela zginęło nie mniej, niż 198 Palestyńczyków, a 1610 zostało rannych.

Ostrzeżenie ambasady

W informacji ambasady przypomniano, że Izrael to państwo zagrożone terroryzmem. "Bądź szczególnie ostrożny w miejscach, które mogą być celem ataku, np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary. Unikaj zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, bezwzględnie stosuj się do poleceń władz" – przekazano.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl