Lazzarini przekazał, że w 150 przeludnionych obiektach należących do jego organizacji schroniło się około 780 tys. mieszkańców Strefy Gazy, toteż UNRWA nie jest już w stanie zapewnić im nawet najbardziej podstawowej opieki - relacjonuje portal Times of Israel.

"Cała nasza działalność jest bliska kompletnego załamania" - napisał Lazzarini w serwisie X.

Reklama

UNRWA jest agencją ONZ powołaną w 1949 roku do pomocy palestyńskim uchodźcom przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej. Jest to jedyna w historii agencja ONZ stworzona do zajmowania się wyłącznie pojedynczą grupą uchodźców, pochodzących z jednego regionu świata i jednego konfliktu. Wszystkimi innymi uchodźcami, którzy opuścili domy w związku z wszystkimi innymi konfliktami, toczącymi się od 78 lat na wszystkich kontynentach, zajmuje się Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

fit/ mms/