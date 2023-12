Walka z głodem, dostęp do czystej wody, podstawowa opieka medyczna – to główne postulaty fundacji Unsung Heroes, która przy pomocy nowoczesnych technologii dąży do rozwiązania globalnych problemów społecznych. Fundacja opracowała właśnie pierwszą na świecie mapę startupów humanitarnych, która pomaga łączyć firmy z organizacjami pomocowymi.

Humanitarian-Tech Landscape 2023 powered by Unsung Heroes zawiera ponad 100 startupów w obszarach: żywieniowym, edukacyjnym, zdrowotnym, wsparcia klimatu czy gender. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami Fundacja w tym roku przeprowadziła projekt Unsung Heroes Acceleration Programme, który połączył 27 startupów z 19 krajów z organizacjami humanitarnymi, jak Polska Akcja Humanitarna, MAP Afrique czy Humanity First Response. Obecnie blisko kolejnych 30 podmiotów bierze udział w wydarzeniach w Libanie (Humanitarian-Tech Incubator Lebanon) oraz Beninie (AgriInnovate Benin).

– Współpraca pomiędzy startupami a organizacjami humanitarnymi to klucz do rozwiązania globalnych problemów społecznych. Kiedy innowacje łączą się z misją społeczną, powstają rozwiązania, które mają potencjał zmienić świat. Takie współdziałanie nie tylko poprawia efektywność projektów humanitarnych, ale także obniża koszty, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów pomocy – tłumaczy Radek Wierzbicki, założyciel fundacji Unsung Heroes.

Unsung Heroes pomaga ponadto startupom, które chcą skoncentrować swoją propozycję wartości na osobach żyjących w skrajnym ubóstwie, znaleźć źródło finansowania, np. z funduszy: USAID Development Innovation Ventures, Global Innovation Fund, Humanitarian Innovation Fund, UNICEF Innovation czy Save The Children Global Ventures. Najciekawsze przykłady Wśród najciekawszych startupów na mapie Global Humanitarian-Tech Landscape 2023 powered by Unsung Heroes znalazły się m.in.: S4S Technologies, którego twórcy postawili sobie za cel rozwiązanie trudności w przemyśle spożywczym i rolnictwie, Baobab+, wspierane przez USAID DIV, któy koncentruje się na rozwiązaniu problemu braku dostępu do energii elektrycznej w Demokratycznej Republice Konga, czy Project Baala będący innowacyjnym dostawcą rozwiązań zdrowia menstruacyjnego, skupiającym się na zakończeniu biedy menstruacyjnej i analfabetyzmu w tym obszarze. Polacy i budynki odporne na trzęsienia ziemi Na liście znalazł się też startup z Polski, Flex and Robust, który opracował technologię wzmocnienia konstrukcji budynków, zapobiegając ich zniszczeniu podczas trzęsień ziemi. Dzięki tej innowacji, można osiągnąć realne oszczędności kosztów i uratować miliony istnień. Innowacyjna metoda pozwala na wzmocnienie konstrukcji remontowanych budynków, które uległy zniszczeniu np. wskutek trzęsienia ziemi. Polimerowe złącza podatne służą do przenoszenia obciążeń przy dużych deformacjach. Dzięki temu, że złącza skutecznie redukują naprężenia w materiałach kruchych, zwiększa się wytrzymałość całej remontowanej konstrukcji. Ich niezwykłe właściwości zostały potwierdzone w serii badań terenowych. Za powołanie i wprowadzenie nowej marki na rynek odpowiada spółka celowa Politechniki Krakowskiej INTECH PK. Krzysztof Maciejewski

