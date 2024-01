W latach 2018-22 Stany Zjednoczone dostarczały broń do 103 krajów świata i odpowiadały za 40 procent całej międzynarodowej sprzedaży broni. Oznacza to wzrost w porównaniu z 33 procentami, które odnotowano w latach 2013–2017. USA najwięcej broni dostarczyły do Arabii Saudyjskiej, gdzie w badanym okresie trafiło 19 proc. amerykańskiego eksportu broni. Drugim największym odbiorcom sprzętu wojskowego z USA było Japonia (8,6 proc.), a trzecim Australia z 8,4 proc. udziałem w eksporcie USA.

Rosja ze spadkiem eksportu broni

Na drugim miejscu największych eksporterów znalazła się Rosja. Jednak w ostatnich latach Kreml odnotował spory spadek głównego eksportu broni. W latach 2018–2022 Rosja odpowiadała za 16 proc. światowego eksportu broni. W poprzednim okresie (w latach 2013–2017) udział Moskwy była na poziomie 22 proc.. W ocenie Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w nadchodzących latach rosyjski eksport broni będzie nadal spadał.

Tymczasem w latach 2018–2022 najwięcej broni z Rosji trafiło do Indii (31 proc. rosyjskiego eksportu), do Chin (23 proc.) i Egiptu (9,3 proc.).

Wśród państw europejskich Francja, Włochy i Hiszpania zwiększyły eksport broni w latach 2018–2022, podczas gdy Niemcy i Wielka Brytania odnotowały spadki.

Najwięksi importerzy broni

Zagrożenie ze strony Rosji sprawia, że większość państw europejskich znacznie zwiększa swoje zamówienia broni, a przedłużająca się wojna będzie tylko napędzać import. Jednak na tle inny państw świata europejskie państwa nie są ma szczycie listy największych importerów. Z państw Starego Kontynentu największy udział w światowym imporcie broni miała Wielka Brytania (13 pozycja w rankingu). Zamówienia Brytyjczyków stanowiły 2,3 proc. światowego importu. Kolejna (14.) była uwikłana w wojnę z Rosją Ukraina, której import w latach 2018-22 stanowił 2 proc. importu broni na świecie.

Pięciu największych importerów uzbrojenia w latach 2018–2022 to Indie, Arabia Saudyjska, Katar, Australia i Chiny.

Indyjski import stanowił 11 proc. całego światowego importu. Najwięcej broni Nowe Delhi sprowadziło z Rosji (45 proc. indyjskiego importu). Dwóch kolejnych największych dostawców to Francja (29 proc. importu Indii) i USA (11 proc.).

Polska na tle świata

Putin rozpętał wojną w Ukrainie 22 lutego 2022 r., czyli dane SIPRI obejmują tylko 10 miesięcy tego konfliktu. Mimo to, nawet tak krótki okres wystarczył, aby Polski eksport broni w latach 2018–2022 był o 168 proc. większy niż w latach 2013–2017. W tym samym okresie wartość importu wzrosła o 64 proc.

Wśród największych eksporterów broni w latach 2018-22 Polska zajęła 19 miejsce, z 0,4 proc. udziałem w światowym eksporcie uzbrojenia. 95 proc. naszego eksportu trafiło do Ukrainy. Drugim największym odbiorcą naszej broni był Nepal (1,2 proc. polskiego eksportu), a trzecim Ekwador (0,6 proc.).

W latach 2018-22 polski import uzbrojenia stanowił 0,9 proc. światowego importu. 56 proc. stanowił import z USA, 17 proc. z Korei Południowej, 6,5 proc. z Niemiec.