Od czasu rosyjskiego ataku na Ukrainę niemiecki rząd prowadzi kampanię na rzecz wzmocnienia Bundeswehry. Siły zbrojne mają wzrosnąć do 203 000 żołnierzy do 2031 roku. Według dpa rzeczywistość jest jednak inna - liczba żołnierzy Bundeswehry spadła do 181 500 pomimo wysiłków na rzecz zwiększenia personelu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. było o około 1500 żołnierzy mniej, niż rok wcześniej - poinformowało ministerstwo obrony agencję dpa. Na koniec 2022 roku Bundeswehra liczyła 183 050 żołnierzy.

W ostatnim czasie nasiliła się w Niemczech debata na temat możliwości wprowadzenia obowiązkowej służby lub rekrutacji żołnierzy nieposiadających niemieckiego obywatelstwa.(PAP)