W zeszłym miesiącu do portu w Gwinei na zachodnim wybrzeżu Afryki dobił masowiec AT 27 z typowym ładunkiem 25 tys. ton pszenicy. Kraj docelowy ładunku z Rosji to sąsiednie Mali, które boryka się z poważnym brakiem żywności. Ale rosyjska hojność ma swoją cenę