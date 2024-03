Broń hipersoniczna, która porusza się z pięciokrotną prędkością dźwięku, to wielki atut na polu walki, i w obecnej sytuacji politycznej jest obiektem pożądania wszystkich armii świata. Nad takimi rozwiązaniami pracują już Rosjanie, a Stany Zjednoczone starają się dogonić konkurencję. Jednak to ani Rosja, ani USA nie są tu liderem. To Chiny przodują w opracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu urządzeń hipersonicznych - uważa starszy analityk wywiadu USA.