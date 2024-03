Tusk: Żyjemy w najbardziej krytycznym momencie

Premier Donald Tusk w wywiadzie dla europejskich mediów, opublikowanym w piątek w "Gazecie Wyborczej" powiedział: "Żyjemy w najbardziej krytycznym momencie od czasów zakończenia drugiej wojny światowej. Następne dwa lata zadecydują o wszystkim". Premier dodawał, że musimy mentalnie oswoić się z nadejściem nowej epoki i wzywał Europę do zbrojeń.

Oddalić widmo "jeszcze większej wojny"

Kowal w piątek w Studiu PAP, odnosząc się do tych słów, ocenił, że jest to mobilizacja do tego, aby obywatele Polski zrozumieli, w jakim momencie historii jesteśmy oraz co należy zrobić, aby oddalić od nas widmo "jeszcze większej wojny".

"Trzeba dostarczyć amunicję Ukraińcom i wesprzeć ich w prowadzeniu wojny w taki sposób, żeby nie puścili Putina dalej. Jednocześnie trzeba się oswoić z tym, że nasze państwo pod wpływem tego, co się wydarzyło, będzie się zmieniało. Wydatki na obronność, na służby specjalne, na wywiad i kontrwywiad będą dużo większe" - powiedział.

4 proc. PKB na obronność

Zapytany, czy oznacza to, że wydatki na obronność Polski mogą być większe niż obecne 4 proc. PKB, odpowiedział: "Myślę, że w różnych aspektach tak, trzeba być na to gotowym".

"Pan premier (Tusk) pilnuje, żeby nie przeoczyć żadnego momentu historycznego, bo naprawdę my jesteśmy w takiej sytuacji, że jak zaśpimy, jak nam się wydaje, że coś, co należy dzisiaj zrobić, można zrobić też za pół roku, to może być za późno" - podkreślił.

Zamrożone rosyjskie aktywa

Kowal, pytany o możliwość wykorzystania odsetek od zamrożonych rosyjskich aktywów do zakupu broni i amunicji dla walczącej Ukrainy, ocenił, że powinien być on sfinansowany nie tylko z odsetek, ale również z aktywów.

"Tu chodzi o Francję, Belgię, Niemcy, żeby się przekonali, że czas użyć tych pieniędzy dla wspólnej obrony" - powiedział polityk.

Odbudowa Ukrainy

Kowal w X kadencji Sejmu został przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Pod koniec stycznia br. premier Donald Tusk podczas wizyty w Kijowie poinformował, że rząd ustanowi Kowala pełnomocnikiem ds. odbudowy Ukrainy.

W Studiu PAP Kowal był pytany, czy już został oficjalnie powołany na wspomniane stanowisko.

"Szykujemy takie specjalne rozwiązanie, ale powiemy o tym, jak ono się już wydarzy" - powiedział polityk. Nie chciał mówić o szczegółach. Powiedział jedynie, że "w najbliższym czasie poinformujemy ,jak to będzie zorganizowane".

"To musi być po prostu dobrze zorganizowane, my musieliśmy mieć czas, żeby zobaczyć, jak pracują Francuzi, Niemcy, jak są zorganizowane te role, tak, żeby łączyć różne środowiska społeczne, nie tylko rząd" - powiedział Kowal. (PAP)

Autorzy: Adrian Kowarzyk, Karol Kostrzewa