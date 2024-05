Poufny raport: Iran zwiększa rezerwy wzbogaconego uranu. Może już skonstruować kilka bomb nuklearnych

Całkowite rezerwy wzbogaconego uranu, jakimi dysponuje Republika Islamska, wynoszą 6201,3 kg. Zgodnie z poufnym raportem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), do którego dotarła agencja Associated Press, od lutego 2024 roku irańskie rezerwy uranu wzbogaconego do poziomu 60 proc. wzrosły o 20,6 kg. Należy pamiętać, że uran po wzbogaceniu z 60 do 90 proc. może już posłużyć do budowy bomby atomowej.