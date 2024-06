"Jesteśmy pewni, że nie przyczyni się to do eskalacji, ponieważ jak to określił również amerykański prezydent (Joe Biden) chodzi o to, żeby np. móc obronić tak duże miasto jak Charków" - powiedział kanclerz w wywiadzie dla stacji Antenne Bayern. Decyzja została podjęta "starannie razem z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami" - dodał.

Scholz podkreślił, że konieczna jest rozwaga. "I obywatele Niemiec mogą być tego pewni. Nie pozwolę, aby jakakolwiek presja przekonała mnie do podjęcia decyzji, która nie jest właściwa i nie jest na czasie" - oświadczył. Zdaniem kanclerza to, co należy zrobić politycznie "nie opiera się na kolejnym wystąpieniu w talk show, ale na tym, co można rozsądnie zrobić".

Rzecznik rządu Niemiec Steffen Hebestreit poinformował w piątek o decyzji kanclerza, że zaatakowana Ukraina może teraz używać broni dostarczonej przez Niemcy przeciwko celom wojskowym w Rosji. Dzień wcześniej rząd USA udzielił Ukrainie pozwolenia na użycie amerykańskiej broni w ograniczonym zakresie przeciwko celom na terytorium Rosji. Zarówno Niemcy, jak i USA uzasadniły to posunięcie rosyjską ofensywą w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)