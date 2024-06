Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w okolicy Loviisa położonej ok. 90 km na wschód od Helsinek. "Do podejrzenia naruszenia terytorium podchodzimy poważnie, a dochodzenie w tej sprawie wszczęto bezzwłocznie" – przekazał minister Antti Hakkanen.

Ostatni raz do potwierdzonego naruszenia fińskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję doszło w sierpniu 2022 r., kiedy to dwa rosyjskie myśliwce przelatywały nad Zatoką Fińską.