Tymczasowe prawo dotyczące „instrumentalnej imigracji” umożliwi Finlandii zapobieganie ubieganiu się o azyl na wschodniej granicy lub w jej pobliżu, bez możliwości odwołania - podał Bloomberg. Ustawa pozwala na tzw. push backi, czyli odsyłanie migrantów bez rozpoczynania procedury azylowej. Nowe prawo ma na celu ochronę Finlandii przed hybrydowymi działaniami Rosji, które Helsinki uznają za próbę Kremla podważenia bezpieczeństwa narodowego kraju poprzez instrumentalne używanie migracji.

Finlandia dba o bezpieczeństwo swoje i UE

„To mocny sygnał dla Rosji i naszych sojuszników, że Finlandia dba o własne bezpieczeństwo, a także o bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej” – powiedział dziennikarzom w Helsinkach premier Petteri Orpo.

Według nowego prawa, które będzie obowiązywać przez rok, Finlandii może rozważyć ponowne otwarcie części punktów kontrolnych na najdłuższej granicy Unii Europejskiej i NATO z Rosją, jednak tylko wtedy, gdy fińscy urzędnicy ds. bezpieczeństwa uznają to za możliwe.

Wojna hybrydowa Rosji

Rosja od dawna używa migrantów do destabilizacji sytuacji na granicy Finlandii, państw bałtyckich, a także Polski.

Zeszłej jesieni Finlandia stanęła w obliczu masowego napływu migrantów, którym rosyjskie władze pomagały w dotarciu do granicy. To zmusiło fińskie władze do zamknięcie wszystkich lądowych granicznych punktów kontrolnych. Chociaż operacja ta wstrzymała napływ migrantów, to Finlandia w dalszym ciągu postrzega migrację jako bezpośrednie zagrożenie. Prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział w czerwcu fińskiemu nadawcy MTV, że Rosja jest w stanie oddelegować do granicy ponad tysiąc migrantów w ciągu kilka godzin.