Krwawe żniwo dwumiesięcznych walk o fortecę Kurachowo

Reklama

Przez ostatnią dekadę, to blisko 20 000 miasto zostało przekształcone przez Ukrainę w prawdziwą twierdzę. Ukraińskie siły zbrojne stworzyły tu rozbudowany system umocnień, włączając sieć podziemnych tuneli i bunkrów. Naturalna ochrona w postaci zbiornika wodnego od północy dodatkowo wzmacniała pozycje obrońców. Do obrony miasta skierowano elitarne jednostki, w tym 79. Brygadę Desantowo-Szturmową i 46. Brygadę Aeromobilną, wsparte czołgami i artylerią. Początkowy garnizon tego miasta miał liczyć nawet 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy.

Bitwa o Kurachowe trwała dwa miesiące i była krwawa dla obu stron konfliktu. W tych walkach mogło zginąć nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy obu stron. Rosjanom udało się jednak dokonać operacyjnego okrążenie miasta, co przyspieszyło jego upadek. Należy zaznaczyć, że zdobycie Kurachowa ma kluczowe znaczenie strategiczne. Miasto stanowiło ważny węzeł logistyczny, a jego przejęcie znacząco utrudni zaopatrzenie ukraińskich sił w regionie donieckim. Kurachowo ułatwi rosyjskiej armii także rozwiniecie ataku na Pokrowsk. Co więcej, według rosyjskiego ministerstwa obrony, zajęcie miasta utrudni ostrzał artyleryjski Doniecka przez siły ukraińskie.

Ukraińska kontrofensywa ostatniej szansy

Porażki na Donbasie nie powstrzymały Ukrainy przed podjęciem ataku w Rosji w obwodzie Kurskim. Wczoraj siły ukraińskie przeprowadziły atak z rejonu Sudży w kierunku miejscowości Berdin, używając kilku kolumn pancernych. Na podjęcie ataku pozwolił panujący tam od kilku dni mróz, który utwardził grunt. Ukraińskie wojsko odniosło pewne początkowe sukcesy i przedarło się przez rosyjskie zapory minowe. Niestety dla Ukrainy, dobra widoczność, która przyszła wraz z mrozem pozwoliła na intensywne wykorzystanie rosyjskiego lotnictwa (w tym śmigłowców) do atakowania idących kolumn. Na publikowanych zdjęciach i filmach widać duże straty Ukrainy w sprzęcie pancernym. Rosyjscy korespondenci wojenni informują jednak, że strona ukraińska intensywnie zakłóca działanie rosyjskich dronów FPV. Nadal jednak skuteczne są drony kierowane światłowodem i pociski przeciwpancerne. Podczas gdy kolumny ukraińskie szły na Berdin, Rosjanie skutecznie uderzyli w kierunku miejscowości Machnowka i Dmitriukow. Wszystko wskazuje na to, że zażarte walki w tym regionie będą kontynuowane i w tym tygodniu.

Według niektórych analityków, ukraińska operacja ma przede wszystkim sens polityczny i może mieć związek ze zbliżającym się spotkaniem grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy (tzw. format Ramstein), zaplanowanym na 9 stycznia 2025 roku. Warto zauważyć, że brytyjski The Telegraph nazwał ukraiński atak „kontrofensywą ostatniej szansy”. Pokazuje to znaczenie przykładane przez Zachód do walk w tym regionie.