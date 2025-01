"Nasze szacunki wskazują na to, że za granicą przebywa 20-25 mln Ukraińców, a w Ukrainie - około 32 mln. To duży, potężny naród, który dziś jest częściowo zmuszony do wyjazdu za granicę, a my rozpoczynamy proces powrotu Ukraińców do domu. Chciałbym podkreślić, że ten powrót jest całkowicie dobrowolny. Ne będą stosowane jakiekolwiek metody przymusowe" - zapewnił Czernyszow.

Wicepremier zaznaczył, że władze w Kijowie z zadowoleniem przyjmą sukces Ukraińców za granicą, jeśli obywatele kraju znajdą tam miejsce dla siebie i swoich rodzin.

Wicepremier Czernyszow spotka się w Polsce z Ukraińcami

Wcześniej, 2 stycznia ambasada Ukrainy w Warszawie poinformowała, że wicepremier Czernyszow odwiedzi Polskę w środę, 8 stycznia i spotka się tam z przedstawicielami społeczności ukraińskiej. Osoby, które chcą wziąć udział w tym spotkaniu mogą zarejestrować się poprzez link na stronie internetowej ukraińskiej ambasady w Warszawie.

Czernyszow objął stanowisko wicepremiera i ministra jedności narodowej na początku grudnia ubiegłego roku. Jego resort zajmuje się "sprawami ukraińskiej społeczności na świecie".

Zełenski powołał ministerstwo jedności we wrześniu 2024

We wrześniu 2024 r. prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadał powołanie ministerstwa jedności narodowej, którego zadaniem byłoby "wzmacnianie obecności instytucjonalnej Ukrainy" w państwach partnerskich oraz powstrzymywanie oddziaływania Rosji na Ukraińców mieszkających za granicą.