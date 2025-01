Ciężkie walki o strategiczną miejscowość – natarcie Rosjan pod ostrzałem

Reklama

Szturm miejscowości Szewczenko trwał kilka dni. Rosyjscy żołnierze musieli odpierać nie tylko ostrzał moździerzowy, ale także ataki dronów ukraińskich. Mimo trudnych warunków i rozpaczliwych ukraińskich kontrataków wojskom rosyjskim udało się przebić przez ukraińską obronę i dotrzeć do celu. Obecnie Rosjanie oficjalnie potwierdzili zajecie tej miejscowości. Zdobycie Szewczenki to pierwszy krok w kierunku odcięcia strategicznie ważnego miasta Pokrowsk od zachodu. Zdobycie Pokrowska z kolei oznacza pełną rosyjska kontrolę nad całym południowym Donbasem.

Przejęli złoża litu warte fortunę - Brytyjczycy mogą się tylko przyglądać!

Dodatkowo to, co na pierwszy rzut oka wydaje się zwykłą wioską, kryje prawdziwy skarb. W okolicach Szewczenko znajduje się największe na Ukrainie i jedno z największych w Europie złóż litu - kluczowego pierwiastka do produkcji akumulatorów i baterii. Co ciekawe, prawa do eksploatacji tego cennego złoża należały do kontrolowanej przez brytyjskiego biznesmena firmy European Lithium. W styczniu 2024 roku australijska fima naleząca do brytyjskiego biznesmena "European Lithium" kupiła złoża litu w Szewczenko i firmę "Europejski Lit Ukraina" wraz z licencjami na wydobycie litu na Ukrainie za jedyne 184 miliony euro. Teraz to Rosja będzie kontrolować złoża zawierające aż 13,8 miliona ton rudy litu.

Eksperci podkreślają, że przejęcie kontroli nad tym strategicznym surowcem to potężny cios dla zachodnich firm. Szczególnie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na litowo-jonowe akumulatory do samochodów elektrycznych. Lit jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych metali na świecie, a jego ceny na rynkach światowych stale rosną.