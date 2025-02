Miasto-twierdza na Donbasie

Toreck to 35-tysięczne miasto w obwodzie donieckim. Przez ostatnie 10 lat Ukraińcy przekształcili go w prawdziwą twierdzę. Z tego miasta można było bowiem prowadzić ostrzał pobliskiej 250 tysięcznej Gorłówki znajdującej się pod kontrolą donbaskich separatystów. Wiele z budynków zamieniono w punkty obronne, wykorzystano też znajdujące się w mieście kopalnie i charakterystyczne dla regionu hałdy górnicze. Pod ziemią wojska ukraińskie stworzyły rozbudowaną sieć tuneli i przejść. Teraz, po przejęciu kontroli nad Toreckiem, Rosjanie odzyskają swobodę manewru w Gorłowce, co zapewne wpłynie korzystnie na ich logistykę w tym regionie.

Reklama

Gigantyczne siły

Według strony rosyjskiej, do obrony miasta Ukraińcy skierowali imponujące siły - osiem brygad liczących łącznie około 40 tysięcy żołnierzy. Wśród nich znaleźli się najbardziej doświadczeni wojskowi, w tym żołnierze słynnego pułku Azow oraz zagraniczni ochotnicy. Miasto atakowano z kilku kierunków jednocześnie - od wschodu przez miejscowości Piwniczne i Piwdenne, a następnie z południa i południowego zachodu. Do szturmu skierowano elitarne jednostki rosyjskiej armii, w tym 1., 9. i 132. Gwardyjską Brygadę Zmechanizowaną oraz formację ochotniczą "Weterani". Ostateczne starcia toczyły się w rejonie kopalni Toreckiej, która stanowiła ostatni punkt oporu ukraińskich sił.

Krwawe żniwo miejskich walk

Walki o miasto trwały ponad 5 miesięcy. Według komunikatu rosyjskiego ministerstwa obrony, w tym czasie zginęło ponad 26 tysięcy ukraińskich żołnierzy - to aż 70% wszystkich sił broniących miasta. Zniszczono też ponad 240 czołgów i innych pojazdów opancerzonych oraz 340 dział i moździerzy. Przy tym nie możemy potwierdzić tych liczb i nie znamy komunikatu o stratach strony ukraińskiej. Strona rosyjska nie podała także swoich strat poniesionych podczas szturmu miasta Toreck. Jednak możemy stwierdzić, że to jedna z najbardziej krwawych bitew w tym konflikcie, biorąc pod uwagę liczbę ofiar w stosunku do wielkości bronionego obszaru. Szczególnie zacięte walki toczyły się o tereny przemysłowe i górnicze.

Strategiczne znaczenie Torecka i gdzie uderzą dalej Rosjanie

Zdobycie Torecka otwiera Rosjanom drogę do kolejnych celów. W trakcie operacji wojska rosyjskie przesunęły się o 13 kilometrów w głąb ukraińskiej obrony i zajęły dodatkowo 11 okolicznych miejscowości. Miasto Toreck było "bramą" do północnej części Donbasu, gdzie znajduje się ważna aglomeracja miejska: Konstantynówka-Drużkówka-Kramatorsk-Sławiańsk. Eksperci przewidują, że właśnie tam dojdzie do decydującej bitwy o Donbas. Rosyjskie siły nacierają w tym kierunku z trzech stron jednocześnie: od Wozdwiżenki, zdobytego właśnie Torecka oraz Czasiw Jaru. Operacja ta może jednak potrwać dłużej ze względu na silne umocnienia w strefach przemysłowych Konstantynówki. Warto zauważyć, że od lutego 2024 roku poza Toreckiem rosyjskie wojska zdobyły następujące ukraińskie miasta: Awdiejewka, Nowogrodówka, Ugledar, Selidowe, Krasnohoriwka, Ukraińsk, Gorniak, Kurachowe i osiedle typu miejskiego Wielika Nowosiołka. W tym samym okresie strona ukraińska zdobyła 5 tysięczną rosyjską Sudże w obwodzie kurskim. Wszystko to pokazuje, że Rosja przez cały rok utrzymała inicjatywę na większości frontu. Nie dziwią zatem, coraz mocniejsze zabiegi dyplomatyczne Zachodu (m.in. administracji prezydenta USA D. Trumpa) o zamrożenie lub zakończenie konfliktu, nawet kosztem rezygnacji Ukrainy z pewnych jej terytoriów na korzyść Rosji.

/> />