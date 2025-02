Autonomia strategiczna UE musi poczekać? "Le Figaro": Polska chce wierzyć w dalsze wsparcie USA

Francja od dawna promuje koncepcję europejskiej autonomii strategicznej, a w obliczu ostatnich przetasowań na arenie międzynarodowej, temat znów powrócił do opinii publicznej. Francuski dziennik "Le Figaro" ocenia we wtorek, że Polska "chce wierzyć w dalsze wsparcie Waszyngtonu" wobec zagrożenia ze strony Rosji oraz że koncepcja autonomii strategicznej Unii Europejskiej na razie jest dla niej - i dla wielu innych państw UE - "nie do pomyślenia".