Szokujący manewr – rosyjscy żołnierze w rurociągu

Rosyjskie wojska znalazły sposób na przeprowadzenie zaskakującego ataku w rejonie Sudży. Wykorzystując nieczynny gazociąg „Urenkoj-Pomary-Użhorod” o średnicy 1,4 metra, przemycili w głąb ukraińskich pozycji około 100 szturmowców z różnych oddziałów, w tym ochotniczego oddziału Weterani.

Reklama

/> />

Reklama

Drony nie były w stanie wykryć ruchu rosyjskich wojsk pod ziemia, co pozwoliło Rosjanom na przeprowadzenie nagłego ataku. Rosyjskie oddziały wkroczyły bezpośrednio do zajmowanej przez wojska ukraińskie Sudży. Źródłem tej informacji jest Jurij Butusow, znany ukraiński dziennikarz wojenny i redaktor naczelny portalu Censor.NET, który od lat dokumentuje przebieg wojny i analizuje działania rosyjskich sił zbrojnych. Jego raporty często bazują na informacjach bezpośrednio z frontu.

Ukraińska decyzja ułatwiła rosyjski atak?

Eksperci zauważają, że gdyby Ukraina nie zrezygnowała z tranzytu rosyjskiego gazu, atak w takiej formie byłby niemożliwy. Jeszcze do 1 stycznia 2025 roku ten rurociąg transportował gaz do Europy, jednak po wstrzymaniu tranzytu pozostał pusty, tworząc gotowy tunel dla rosyjskich wojsk. To ironiczne, że strategiczna decyzja Ukrainy o wstrzymaniu tranzytu gazu, nieoczekiwanie stworzyła rosyjskim wojskom nową możliwość taktyczną.

Podziemny atak – Rosjanie już wcześniej stosowali tę metodę

To nie pierwszy raz, gdy Rosjanie używają podziemnych struktur do przeprowadzenia ataku. W styczniu 2024 roku w Awdijiwce rosyjskie siły specjalne przeprowadziły niezwykle śmiałą operację, wykorzystując starą, zalaną wodą rurę do przedostania się na tyły ukraińskich pozycji. Co ciekawe i tamten atak był podjęty także siłami ochotniczej brygady Weterani.Żołnierze przepiłowali przejścia w rurze i przedostali się przez nią pod linią frontu, pokonując w ten sposób ponad 2 kilometry pod ziemią. Zaatakowali ukraiński garnizon w rejonie umocnień "Carska Ochota", całkowicie zaskakując obrońców. Nagły atak pozwolił Rosjanom zdobyć kluczowe pozycje i przejąć kontrolę nad umocnieniami. Ukraińskie siły próbowały kontratakować, ale nie były w stanie przełamać obrony napastników, którzy wzmocnili się nadciągającymi posiłkami. Podziemne operacje zaczynają odgrywać coraz większą rolę w tej wojnie – Rosjanie uczą się, jak unikać rozpoznania i uderzać tam, gdzie Ukraińcy najmniej się tego spodziewają.

Czy Sudża stanie się kolejnym kotłem

Obecne działania Rosjan przypominają wcześniejsze operacje w Donbasie, gdzie podobne zaskakujące manewry pozwalały przełamać ukraińskie linie obrony. Ukraińskie wojska w rejonie miasta Sudży znalazły się w trudnej sytuacji. Największy przełom na tym kierunku nastąpił 8 marca na wschód od Sudży, gdzie właśnie rosyjskie jednostki wykorzystały gazociąg do przerzutu wojsk. W wyniku tego przejęły kontrolę nad całą strefą przemysłową za rzeką Sudża, a także zdołały sforsować rzekę i wkroczyć do niskiej zabudowy miasta. Dodatkowo Rosjanie zniszczyli w samym mieście ważny dla sił ukraińskich most na trasie R200. Sukcesy Rosjan na południu doprowadziły do powstania okrążenia w rejonie Kolmakow-Machnowka. Teoretycznie ukraińskie siły mogą jeszcze spróbować ucieczki do miasta, ale obecnie pozostają zamknięte w pułapce. Podobna sytuacja ma miejsce w Martynowce, gdzie Rosjanie odcięli przeciwnika, atakując od południa z kierunku Ruskiego Poriecznego. W efekcie pełna kontrola nad Czerniańskim Poriecznym została przejęta, a wojska rosyjskie przesuwają się dalej. Rosjanie ogłaszają kolejne sukcesy i zapowiadają dalsze operacje. Sytuacja dla Ukrainy w tym sektorze staje się coraz bardziej skomplikowana.