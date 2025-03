Radarowy wzrok z opóźnieniem

Samoloty Saab 340 AEWCS to mobilne centra dowodzenia i radarowego zwiadu, które znacząco zwiększają zdolności armii w zakresie wykrywania wrogich celów. Ich działanie opiera się jednak na nowoczesnym systemie wymiany danych Link 16. Problem? F-16 dostarczone Ukrainie tego systemu... nie mają. Brak kompatybilności to główna przeszkoda, która opóźnia wdrożenie szwedzkiego wsparcia.

Przy tym pierwotnie zapowiadano że przekazane Ukrainie myśliwce to wersje F-16AM/BM, będące zmodernizowanymi wariantami starszych modeli F-16A i F-16B. Modernizacja miała objąć wyposażenie w nowocześniejsze systemy, takie jak radar AN/APG-66(V)2, ulepszony silnik oraz obsługę celowników montowanych na hełmach i system wymiany danych Link 16. Zgodnie ze szwedzkim komunikatem nie wszystkie ukraińskie myśliwce F-16 jednak ten ostatni element dostały.

A czy Polska ma ten problem?

Polska także zakupiła SAAB 340, ale u niej ten problem nie wystąpi. Otóż polskie F-16 są wyposażone w system wymiany informacji taktycznej IDM (Iproved Data Modem), pracujący w standardzie Link 16. Polska zakupiła 36 jednomiejscowych samolotów bojowych F-16C i 12 dwumiejscowych samolotów szkolno-bojowych F-16D i w pełni mogą one współpracować ze szwedzkim radarem.

Polska już od jesieni 2024 r. na dyżurach utrzymuje zakupione od Szwecji samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia Saab 340B AEW-300 klasy AEW&C (Airborne Early Warning and Control). Samoloty te są wyposażone w działający w paśmie S ścianowy radar PS-890 Erieye, którego zasięg wykrywania sięga ponad 300 km. Z ponad 200 km jest w stanie wykrywać mniejsze cele jak rakiety manewrujące oraz drony. Wyniesienie radaru na wysokość kilku tysięcy metrów nad ziemię daje ograniczenie strefy wykluczenia radarowego.

Szwedzi szkolą ukraińskich specjalistów

Równolegle z przygotowaniami technicznymi trwa intensywne szkolenie ukraińskich pilotów, mechaników i operatorów pokładowych systemów. Szwecja rozpoczęła ten proces już w zeszłym roku, tuż po ogłoszeniu decyzji o przekazaniu samolotów. Chociaż dokładna liczba maszyn oraz daty ich dostawy pozostają tajne, to wiadomo, że Sztokholm trzyma się ustalonego harmonogramu.

Link 16 – sieć, która decyduje o przewadze

Link 16 to wojskowy system komunikacji, który umożliwia błyskawiczną wymianę informacji między jednostkami powietrznymi, lądowymi i morskimi. W praktyce pozwala np. myśliwcom widzieć to, co wykryje radar na pokładzie Saaba 340. Brak tego systemu to poważne ograniczenie dla ukraińskich sił powietrznych, dlatego jego instalacja w F-16 stała się priorytetem. Saab 340 AEWCS mają być kluczowym elementem budowy nowoczesnej obrony powietrznej – ale ich pełna skuteczność zależy od szybkiego tempa modernizacji ukraińskiego sprzętu.

Sławomir Biliński