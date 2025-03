Czterech amerykańskich żołnierzy zginęło wczoraj podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych na Litwie, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Białorusią. Ich pojazd zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules zatonął w bagnie. Do tragedii doszło w trakcie manewrów mających przygotować wojska do obrony przed potencjalnym zagrożeniem ze Wschodu.

Zniknęli bez śladu. Poszukiwania trwały całą dobę

Amerykański pojazd zniknął podczas wieczornych ćwiczeń na poligonie Pabrade, znanym jako poligon im. gen. Silvestrasa Žukauskasa. Gdy maszyna nie wróciła do bazy, rozpoczęto poszukiwania z udziałem litewskich śmigłowców i straży granicznej. Akcja trwała niemal 24 godziny, zanim odnaleziono wrak M88A2 pogrążony głęboko w mokradłach.

Śmierć w stalowej pułapce

Wszyscy czterej Amerykanie, członkowie załogi zginęli. Pojazd o masie 50 ton utknął i zatonął w trudnym terenie, z którego nie było ucieczki. Oficjalne informacje o przebiegu tragedii są skąpe – litewskie władze oraz amerykańska armia nie ujawniają szczegółów. Spekuluje się, że Hercules wpadł do nieoznakowanego na mapie grzęzawiska.

Polityczne napięcia w tle

Ćwiczenia, podczas których doszło do katastrofy, odbywały się w ramach intensyfikacji przygotowań NATO do potencjalnego konfliktu z Rosją. W państwach bałtyckich rośnie napięcie i atmosfera zagrożenia, a tego typu manewry mają wzmocnić bezpieczeństwo regionu. Niestety, tym razem zakończyły się one tragedią.

Czym jest M88A2 Hercules?

W litewski grzęzawisku zatonął amerykański pojazd do ewakuacji i naprawy uszkodzonego sprzętu na polu walki. Bazuje na podwoziu czołgu M60 Patton i waży aż 50 ton. Jest wyposażony w potężny dźwig i wyciągarkę, ale nie jest przystosowany do poruszania się po mokradłach. Warunki terenowe litewskiego poligonu okazały się zabójcze nawet dla tej potężnej maszyny.