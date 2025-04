Dania wysyła żołnierzy do Ukrainy. Rosja grzmi o "niekontrolowanej eskalacji"

Należąca do NATO Dania wyśle kilka zespołów swoich żołnierzy do Ukrainy. Po co? By uzyskać wiedzę o nowoczesnym polu walki w oparciu o doświadczenia weteranów Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosja zareagowała już na komunikat Kopenhagi. Padła zawoalowana groźba.