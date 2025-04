Briańsk położony jest raptem 131 km od północno wschodniej granicy Ukrainy. Około godziny 2 w nocy w poniedziałek czasu lokalnego w mieście było słychać od 10 do 15 eksplozji.

Nalot dronów na Briańsk. Trafiono ważna fabrykę zbrojeniową

Mieszkańcy, cytowani przez rosyjskie kanały na Telegramie, twierdzili, że w wyniku ataku dronów doszło do pożaru domu i kilku samochodów na parkingu. Przede wszystkim jednak, jak podaje kanał WCzK-OGPU, płomienie były widoczne również na terenie zakładów Kremnij El.

Kremnij El to jeden z największych producentów mikroelektroniki w Rosji. Produkuje m.in. układy scalone, diody, tranzystory. Są one szeroko wykorzystywane w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym, trafiają do systemów obrony powietrznej Pancyr, czy rakiet Iskander.

Gubernator obwodu briańskiego Aleksander Bogomaz napisał na swoim kanale telegramowym, że w nalocie jedna osoba zginęła, a jedna odniosła rany. Dodał, że trafiono "cele cywilne", ale nie podał konkretów.

Zakłady w Briańsku są częstym celem nalotów dronów Ukrainy

Fabryka Kremnij co jakiś czas jest celem ukraińskich nalotów dronowych. Ostatnio 24 stycznia tego roku trafiło ją sześć bezzałogowców. Atak spowodował, że w zakładach na jakiś czas wstrzymano produkcję.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony ubiegłej nocy zestrzelono nad Rosją 115 ukraińskich bezzałogowców. Najwięcej – aż 102 – właśnie nad obwodem briańskim.