Kwiecień - straty terytorialne Ukrainy znowu rosną

Reklama

Rosjanie przyspieszyli działania ofensywne i tylko w kwietniu przejęli aż 175 km² ukraińskich terenów. To znacznie więcej niż w marcu, gdy Rosji udało się zdobyć „zaledwie” 133 km². Co więcej – dane te nie obejmują postępów w obwodzie kurskim, gdzie Rosjanie również odnotowali sukcesy. Łącznie daje to niepokojące 225 km² utraconych przez Ukrainę w zaledwie miesiąc.

To prawie dwukrotnie więcej niż w kwietniu 2024 roku, kiedy front pozostawał bardziej statyczny, a Rosjanie zdobyli około 120 km². Dziś – z uwagi na aktywne działania także na granicy z Rosją – straty są znacznie większe, a dynamika konfliktu niepokojąco rośnie.

/> />

Donbas w ogniu

Aż 85% rosyjskich postępów miało miejsce w obwodzie donieckim. Najbardziej zaciekłe walki toczą się w pasie między Toreckiem a Pokrowskiem, gdzie agresor zyskał największe pole manewru. Kolejne niepokojące dla Ukrainy przesunięcia miały miejsce w okolicach Konstantynopola i Rozliwu. Te regiony, do tej pory relatywnie stabilne, teraz znalazły się w centrum intensywnych walk.

Pięć odcinków frontu, gdzie Rosja uderzyła

Jak informuje ukraiński portal DeepState zaledwie pięć odcinków frontu odpowiada za 85% wszystkich strat terytorialnych Ukrainy w kwietniu. Największe terytorialne straty dotyczą okolic Suchej Bałki i Kalynowego – aż 50 km². Kolejne 43 km² przypadły Rosjanom pod Rozliwem i Konstantynopolem. W okolicach Katerynówki Ukraina straciła 30 km², a przy Nadijówce i północnej części Andrijiwki – kolejno 11 i 15 km². Te lokalizacje pokazują, że rosyjska armia nie tylko konsoliduje siły, ale też skutecznie wykorzystuje momenty słabości w obronie.

Mapa mówi więcej niż słowa – ale nie bez błędów

DeepState, który publikuje dane z frontu, zaznacza, że weryfikacja zmian zajmuje coraz więcej czasu. Winne są między innymi fałszywe informacje i dezinformacja, które zalewają internet. Jednak mimo trudności analitycy utrzymują, że ich mapa pozostaje jedną z najdokładniejszych dostępnych publicznie. Dzięki połączeniu z taktycznym poziomem frontu, możliwe jest tworzenie aktualnych i szczegółowych analiz rosyjskich postępów. Redakcja dysponuje także danymi rosyjskimi w tej sprawie.