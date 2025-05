Dron morski Magura V7 jest produkowany przez ukraińska firmę zbrojeniową U-Force. Ma znacznie większe gabaryty niż jego poprzednik Magura V5. W zależności od zainstalowanego uzbrojenia może wykonywać różne funkcje.

Zasięg nowego drona Ukrainy wynosi aż 1,5 tys. kilometrów

Zbudowany z włókna szklanego kadłub drona Magura V7 mierzy 7,2 metra, a jego waga wynosi do 3 400 kg. Jest dużo cięższy niż Magura V5, a przez pływa wolniej. Przeciętnie osiąga 23 węzły (42 km/h). Jego maksymalna prędkość wynosi 39 węzłów (72 km/h). Poza tym zwiększony ciężar pozwala mu przełamywać potężniejsze fale i działać na mocniej wzburzonym morzu.

Nowe rozwiązania techniczne sprawiają, że dron może być w akcji od 48 godzin do nawet tygodnia. Co więcej, dzięki zwiększonemu zbiornikowi paliwa (1200 litrów) i silnikowi diesla (moc 270 KM) jego zasięg zwiększył się niemal dwukrotnie w stosunku do modelu V5 – Magura V7 może pływać na dystansie 1,5 tys. km.

Dwie wersje ukraińskiego drona Magura V7

Nowy morski dron Kijowa może przenosić broń o wadze do 650 kg. HUR zaprezentował jego dwie wersje. W pierwszej Magura V7 jest wyposażony w wieżyczkę z karabinem maszynowym. KM ma własny stabilizowany żyroskopowo moduł optyczny z kanałem dziennym i termowizyjnym (nocnym). Jest prawdopodobnie sterowany przez oddzielnego operatora niż sam dron.

W drugiej Magura V7 jest uzbrojony w dwie amerykańskie rakiety AIM-9M. To właśnie ten typ zestrzelił 2 maja dwa rosyjskie myśliwce Su-30 w pobliżu portu w Noworosyjsku w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji.

Magura V7 będzie miał także inne zastosowania

Projektanci drona zapewniają, że platforma nie będzie miała jedynie zastosowania ofensywnego. Przygotowywany jest także w wersji transportowej, patrolowej i gaśniczej.