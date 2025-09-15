Białoruś zaskoczona wizytą

Według agencji minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin był zaskoczony wizytą amerykańskich gości, ale poinformował ich, że mogą przyglądać się „wszystkiemu, co ich interesuje”.

„Kto by pomyślał, że tak zacznie się poranek kolejnego dnia ćwiczeń Zapad-2025?” - napisano w komunikacie białoruskiego ministerstwa obrony, odnotowując przyjazd amerykańskich oficerów, którzy znaleźli się wśród przedstawicieli 23 krajów obserwujących ćwiczenia, w tym z dwóch innych państw NATO - Turcji i Węgier.

Jak dodał Reuters, białoruski resort opublikował nagranie wideo, na którym widać dwóch umundurowanych oficerów amerykańskich, którzy dziękują Chreninowi za zaproszenie i ściskają mu dłoń.

„Pokażemy wszystko, co was zainteresuje. Cokolwiek zechcecie"

„Pokażemy wszystko, co was zainteresuje. Cokolwiek zechcecie. Możecie tam pojechać, zobaczyć, porozmawiać z ludźmi” – cytuje agencja fragment rozmowy Chrenina z amerykańskimi oficerami, którzy rzekomo odmówili rozmowy z dziennikarzami.

Reuters przypomina, że w zeszłym tygodniu w Mińsku gościł przedstawiciel prezydenta USA John Coael, który przeprowadził rozmowy z białoruskim przywódca Alaksandrem Łukaszenką, w wyniku których z więzień na Białorusi uwolnionych zostało 52 więźniów politycznych.

USA złagodziły sankcje na białoruskie narodowe linie lotnicze Belavia

W zamian Stany Zjednoczone złagodziły sankcje na białoruskie narodowe linie lotnicze Belavia, zezwalając im na serwisowanie i zakup podzespołów do floty, w której skład wchodzą samoloty Boeing. Trump zapowiedział też, że chce w najbliższej przyszłości ponownie otworzyć ambasadę USA na Białorusi, znormalizować stosunki oraz ożywić relacje gospodarcze i handlowe.

Manewry Zapad-2025

Ćwiczenia Zapad są organizowane od lat 70. XX wieku, początkowo uczestniczyły w nich państwa Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR, w obecnej formule zorganizowano je po raz pierwszy w 1999 r. Od tamtej pory odbywają się co 4 lata. Tegoroczne ćwiczenia mają odbywają się na terytorium Białorusi i Rosji oraz na morzach: Bałtyckim i Barentsa.

Moskwa podaje, że w manewrach uczestniczy 13 tys. żołnierzy, z kolei zachodnie źródła wywiadowcze szacują, że jest ich więcej – około 40 tys.