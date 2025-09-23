Przywrócenie ekosystemów torfowiskowych

Przywrócenie ekosystemów torfowiskowych bezpośrednio przyczyniłoby się do budowy Bałtyckiej Linii Obrony na granicy wschodniej – podkreślono w komunikacie.

Bałtycka Linia Obrony

Bałtycka Linia Obrony”, to wspólny projekt Litwy, Łotwy i Estonii, którego celem jest wzmocnienie flanki wschodniej, w tym ochrona przed wtargnięciem wojsk ze strony Rosji i Białorusi. Linia bałtycka ma być w przyszłości połączona z polską „Tarczą Wschód”.

Rekultywacja torfowisk przy wsparciu funduszy UE

Łotewskie gminy planują wykorzystać fundusze UE na rekultywację historycznych miejsc wydobycia torfu. W przeszłości torfowiska na Łotwie były już wykorzystywane w działaniach militarnych. W trakcie II wojny światowej służyły także jako schronienie dla partyzantów walczących z Armią Czerwoną. Z torfowiskami związane są też legendy o czołgach i innym sprzęcie wojskowym armii najeźdźcy, które zatonęły bez śladu podczas próby przekroczenia trudnego terenu.