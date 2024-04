„Krew moich synów nie jest droższa od krwi naszego ludu” – powiedział Hanije. W wywiadzie podkreślił, że to zabójstwo nie skłoni Hamasu do zmiany polityki względem Izraela. „Nasze żądania są jasne i konkretne, nie pójdziemy na ustępstwa. Wróg łudzi się, jeśli myśli, że atak na moich synów w kulminacyjnym momencie negocjacji i przed wysłaniem przez nas odpowiedzi skłoni Hamas do zmiany stanowiska" – wyjaśnił.

Reklama

Na wygnaniu w Katarze

Według doniesień Al-Dżaziry bracia Hazem, Ameer i Mohammed Hanije zginęli po tym, jak samochód, którym jechali, został zbombardowany w pobliżu obozu dla uchodźców Al-Shati w Strefie Gazy. Hamas podaje, że w ataku zginęło także dwoje wnuków Hanjie, a trzeci został ranny.

Reklama

Izraelska armia nie skomentowała tego zdarzenia.

Jak informuje „The Jerusalem Post”, w październiku 2023 r. podczas nalotu zginęło 14 innych członków rodziny Hanije, w tym jego brat i bratanek. W lutym 2024 r. źródła palestyńskie poinformowały, że zginął także syn przywódcy Hamasu.

Ismail Hanije mieszka na wygnaniu w Katarze.