Pierwszy błąd Kremla polegał na założeniu, że przez te kilka lat nic się w podejściu Zachodu nie zmieniło. Drugi na tym, że nie docenił zmian w samej Ukrainie – tak w sferze nastrojów społecznych, jak i zdolności instytucji państwa do prowadzenia skutecznej obrony. Trzeci – chyba na przecenieniu własnych zdolności do prowadzenia operacji wojskowych oraz walki informacyjnej. Bardzo prawdopodobne, że na podstawie tych trzech błędnych założeń Władimir Putin uzyskał cichą akceptację swego głównego partnera strategicznego, chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, dla akcji zbrojnej. Być może po to właśnie poleciał do Pekinu na ceremonię otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich – by zabezpieczyć sobie tyły, gdy po wielu tygodniach gry nerwów z całym światem postanowi pchnąć wreszcie pododdziały armii rosyjskiej do ataku na Kijów, Chersoń i Charków. W planie Rosjan wszystko miało zapewne pójść znowu łatwo i zakończyć się po paru dniach obaleniem Wołodymyra Zełenskiego oraz instalacją w Kijowie nowego, prorosyjskiego rządu oraz najwyżej symbolicznymi sankcjami i pustymi protestami dyplomatycznymi Zachodu.