Media spekulowały wcześniej na temat możliwego awansu Wanga i wpisywały go w dążenie do dalszej konsolidacji władzy przez Xi przed planowanym na jesień XX krajowym zjazdem Komunistycznej Partii Chin (KPCh), najważniejszym wydarzeniem politycznym w ChRL od co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z przyjętą w ostatnich dekadach praktyką na XX zjeździe KPCh Xi powinien ustąpić miejsca nowemu pokoleniu przywódców. Eksperci spodziewają się jednak, że zerwie z tradycją, by utrzymać władzę co najmniej przez kolejną, trzecią pięcioletnią kadencję.

Przetasowania w przywództwie partii na tegorocznym zjeździe odbędą się po szeroko zakrojonych czystkach z 2021 roku, w ramach których zwalniano wysokiej rangi urzędników w policji, prokuraturze i sądach – podał w czerwcu hongkoński dziennik „South China Morning Post”.

Według tej gazety związki 64-letniego Wanga z Xi sięgają co najmniej końcówki lat 90. XX wieku, gdy obaj pracowali w prowincji Fujian. Wang był wiceszefem policji w mieście Fuzhou, gdy Xi był jego merem, a później awansował na wiceszefa policji na szczeblu prowincji, gdy Xi został jej gubernatorem – przypomniał „SCMP”.

W kolejnych latach, gdy Xi znalazł się w kierownictwie partii, Wang został szefem policji w Pekinie, a później wiceministrem bezpieczeństwa publicznego ChRL. W listopadzie 2021 roku objął też funkcję sekretarza partii w tym ministerstwie.

Dotychczasowy minister bezpieczeństwa publicznego Zhao Kezhi ma 68 lat i w chińskim rządzie pełni również funkcję radcy stanu. „SCMP” prognozował, że zamierza przejść na emeryturę w marcu 2023 roku. (PAP)