Akt ślubu nie powinien być wymagany do ubiegania się o zasiłek i urlop macierzyński - powiedział w środę Liu Juan, zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa płatności w National Healthcare Security Administration, odpowiadając na doniesienia, że niektóre regiony domagają się takich dokumentów.

Reklama

Niezamężne matki na marginesie

Reklama

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia przedstawiła we wtorek ramy polityki zawierające nowe wytyczne dotyczące polityki podatkowej, mieszkaniowej, zatrudnienia i edukacji, mające na celu zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z posiadaniem dziecka. Przy tworzeniu dokumentu współpracowało siedemnaście ministerstw, co gazeta Partii Komunistycznej „Global Times” nazwała „rzadką” koordynacją, „podkreślającą powagę” problemów demograficznych.

Dążenie do zapewnienia niezamężnym kobietom możliwości pobierania świadczeń macierzyńskich było w czwartek rano drugim najbardziej popularnym tematem na Weibo, chińskim odpowiedniku Twittera, wywołując dyskusję na temat osławionej polityki planowania rodziny w tym kraju, która wcześniej ograniczała rodzinę do jednego dziecka.

Wielu oklaskiwało ten ruch jako postęp po tym, jak chińskie władze przez dziesięciolecia karały niezamężne matki, wykluczając je z niektórych świadczeń opieki zdrowotnej i promując tradycyjne wartości rodzinne.

Walka o demografię

Chiny stoją w obliczu kryzysu populacyjnego. W zeszłym roku Państwo Środka zanotowało najmniejszą liczbę urodzeń od 1950 r, przy czym w 2021 r. urodziło się o 1,4 mln mniej dzieci w porównaniu z 2020 r. Pekin stara się powstrzymać ten spadek po dziesięcioleciach rygorystycznych kontroli urodzeń. Feministyczne przebudzenie i niepewność co do ograniczeń Covid zmieniły nastawienie młodszych pokoleń do życia rodzinnego.

Po złagodzeniu polityki jednego dziecka w 2013 r., a następnie w 2016 r., która doprowadziła do niewielkiego wzrostu liczby urodzeń, w 2021 r. rząd zrobił kolejny ruch i złagodził swoją politykę, aby umożliwić kobietom posiadanie trojga dzieci. Jednak ekonomiści ostrzegają, że aby znacząco zmienić ten trend, potrzebne są środki mające na celu złagodzenie kosztów mieszkaniowych i edukacyjnych.

Od tego czasu Pekin wprowadził reformy, aby zachęcić pary do posiadania większej liczby dzieci. W grudniu władze zaproponowały ustawę zakazującą pracodawcom pytania kobiet o ich stan cywilny i ciążę.

Partia Komunistyczna była mniej otwarta na szersze wezwania do poprawy praw kobiet, wielokrotnie tłumiąc rodzący się w kraju ruch #MeToo, który postrzega jako narzędzie szerzenia liberalnych wartości zachodnich.

"Nie stać nas na dziecko"

Wprowadzone w tym tygodniu ramy polityki wzywały do szerszego wsparcia instytucjonalnego dla rodzin, w tym poprawy opieki prenatalnej oraz zdrowia i edukacji dzieci, a także ulg podatkowych, preferencyjnych kredytów mieszkaniowych i świadczeń ubezpieczeniowych dla osób z dziećmi.

Mimo to wiele osób w chińskich mediach społecznościowych twierdzi, że wytyczne nie idą wystarczająco daleko dla pokolenia bez rodzeństwa, które ponosi wyłączną odpowiedzialność za starszych krewnych. Obecnie osoby w podeszłym wieku stanowią prawie jedną piątą populacji Chin. Do problemów dochodzą spowolnienie gospodarcze, rekordowe bezrobocie wśród młodzieży i kryzys mieszkaniowy.

„Ci z nas, którzy są dziećmi urodzonymi w latach 80., muszą wziąć na siebie cały ciężar”, napisał jeden z internautów z Guangdong. „Nie mamy domu ani samochodu, a na pewno nie stać nas na dziecko”.