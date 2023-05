Reklama

Kampania antyszpiegowska

Na polecenie rządu centralnego Chiny przeprowadziły zsynchronizowane operacje w chińskich centrach finansowych, takich jak Pekin, Szanghaj, Shenzhen i Suzhou, poinformował w poniedziałek wieczorem kanał telewizyjny prowincji Jiangsu. Nadawca państwowy nie powiedział, skąd pozyskał informacje, nie podał też terminu przeprowadzonych rewizji.

Reklama

Chińscy funkcjonariusze odwiedzili oddział Capvision w Suzhou. To firma doradcza z siedzibą w Nowym Jorku i Szanghaju, poinformował chiński nadawca. Pracownicy Capvision zostali przesłuchani w sąsiednim Szanghaju, a niektóre należące do nich przedmioty zostały zabrane – wynika z doniesień. Nie wiadomo, czy inne firmy również były celem chińskich służb.

Zarzuty wobec Capvision

Capvision miał przyjmować projekty doradcze od zagranicznych firm o bliskich związkach z zagranicznymi rządami, wojskiem i służbami wywiadowczymi – wynika z raportu opublikowanego we wtorek na oficjalnym koncie WeChat Centralnej Komisji ds. Politycznych i Prawnych, która jest najwyższym organem prawnym Komunistycznej Partii Chin.

W odpowiedzi Capvision wydał oświadczenie, które zostało opublikowane w poniedziałek wieczorem na koncie WeChat, w którym stwierdził, że będzie zdecydowanie przestrzegać polityki bezpieczeństwa narodowego i będzie prowadzić zdrowy rozwój branży doradczej.

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wang Wenbin w czasie wtorkowej konferencji prasowej nazwał działania służb „normalnymi działaniami wykonawczymi”, mającymi na celu rozwój „dobrze uregulowanego” sektora.

Władze chińskie miały ostatnio odkryć – jak wynika z raportu Centralnej Komisji ds. Politycznych i Prawnych - że "instytucje zagraniczne o złożonym pochodzeniu" polegały na krajowych firmach doradczych w celu kradzieży tajemnic państwowych.

Autorzy raportu powołują się na funkcjonariusza policji z biura bezpieczeństwa narodowego w Szanghaju, który powiedział, że Capvision przyjmował również projekty doradcze we wrażliwych dziedzinach, takich jak obrona narodowa i nowoczesne technologie. To skłoniło jego pracowników do poproszenia o więcej informacji ze strony przedsiębiorstw wojskowych oraz jednostek naukowych zajmujących się wrażliwymi obszarami.

Działania Pekinu

W ostatnich miesiącach Pekin podjął kilka kroków mających na celu ograniczenie dostępu obcym podmiotom do wrażliwych informacji, pomimo niedawnych obietnic premiera Li Qianga, aby stworzyć „szeroką przestrzeń” dla zagranicznych firm w Chinach.

W ubiegłym miesiącu chiński rząd przyjął nowe, dość niejasne prawo antyszpiegowskie, które zwiększyło listę działań mogących być uznanymi za szpiegostwo. Takie zmiany w prawie zwiększają ryzyko dla zagranicznych firm w Państwie Środka.

Firmy konsultingowe z USA – często wykorzystywane przez zagranicznych inwestorów i międzynarodowe firmy do przeprowadzania procesów due diligence i badań w Chinach - są szczególnie w centrum uwagi chińskich służb.

W ostatnich tygodniach chińskie władze przesłuchały pracowników biura firmy konsultingowej Bain & Company w Chinach oraz podjęły działania wobec nowojorskiej firmy due diligence Mintz Group.