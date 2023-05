Amerykańska administracja pochwaliła się efektami pracy specjalnej jednostki. Została ona powołana do życia w lutym zeszłego roku. To zespół uderzeniowy ds. walki z zagrożeniami technologicznymi z Rosji i Chin, znany jako Disruptive Technology Strike Force.

Najciekawiej wygląda sprawa byłego inżyniera Apple Weibao Wanga. Miał on wykradać informacje dotyczące prac nad samochodem autonomicznym. Przy zatrudnianiu podpisał klauzulę obligującą go do zachowania poufności na temat projektu. Mężczyzna zdołał w ostatnim momencie uciec do Chin i tym samym uniknął aresztowania. Agenci znaleźli w jego mieszkaniu „duże ilości” tajnych firmowych danych.

Departament Sprawiedliwości USA oskarżył Wanga o kradzież tajemnic handlowych i międzystanowy transport skradzionej własności. Jeśli zostanie skazany, za każdy zarzut może mu grozić do 10 lat więzienia.

Apple pracuje nad pojazdem od wielu lat, pierwsze informacje o „projekcie Tytan” pojawiły się już w 2013 r. Wg. ostatnich doniesień auto może ujrzeć światło dziennew 2025 r. Jednocześnie firma prowadziła prace nad pojazdem którym kierować miał człowiek, ale podobno je zarzucono i postawiono na pełną autonomię.

W drugiej sprawie dotyczącej Chin amerykańscy prokuratorzy postawili zarzuty 64-letniemu Limingowi Li z Kalifornii. Mężczyzna miał wykradać tajemnice handlowe w celu zbudowania własnego, konkurencyjnego biznesu w Chinach. Nie podano jednak, o jaką amerykańską firmę chodzi. Jemu również udało się wyjechać do ojczyzny zanim został zatrzymany.

Osoby zatrzymane przez USA to Nikolaos Bogonikolos z Grecji i Rosjanie Oleg Patsulya i Wasilij Besedin. Ten pierwszy miał przemycać do Rosji technologie wojskowe, gdy pracował dla NATO. Ci drudzy, zatrzymani na początku maja, mieli za pośrednictwem firmy zarejestrowanej na Florydzie wysyłać do Rosji części do samolotów.

Postępowania we wszystkich sprawach o których poinformowano, rozpoczęły się jeszcze przed powołaniem do życia specjalnej jednostki, ale to ona je zakończyła i tym samym mogła się pochwalić efektami pracy.

