Gospodarka Chin po pandemii Covid-19 nie nabiera tempa. Z tego powodu bank centralny w Pekinie sięgnął w tym tygodniu po nową broń w walce o pobudzenie wzrostu gospodarczego.

Portal CNBC podał, że Bank Ludowy Chin obniżył we wtorek swoją siedmiodniową stopę odkupu odwrotnego o 10 punktów bazowych, z 2 do 1,9 proc. To pierwsza obniżka od dziewięciu miesięcy, co jest sygnałem, że chiński bank centralny przygotowuje się do dalszego luzowania polityki pieniężnej.

„Czołowi chińscy ekonomiści z banków na Wall Street postrzegają ten ruch jako początek znacznie silniejszego łagodzenia polityki pieniężnej w przyszłości” - czytamy w portalu CNBC.

„To pierwsza obniżka od sierpnia 2022 r., która dodatkowo potwierdza, że decydenci przeszli na proaktywne łagodzenie polityki pieniężnej” – stwierdzili cytowani przez CNBC ekonomiści Citi w nocie wkrótce po ogłoszeniu decyzji chińskiego banku centralnego.

Obligacje w górę, juan w dół

Po ostatnim posunięciu banku centralnego ceny chińskich obligacji skarbowych wzrosły, podczas gdy wartość chińskiego juana spadła do najniższych poziomów od listopada.

Jak podaje CNBC, liczba nowo udzielonych kredytów bankowych w Chinach wzrosła w maju o 11,4 proc. do wartości 1,36 bilionów juanów (190 miliardów dolarów).

Ekonomiści Barclays przewidują, że Chiny będą dokonywać obniżek co kwartał, aż do początku 2024 r. Bank prognozuje obniżkę średnioterminowej stopy kredytowej o 10 punktów bazowych w czwartek, a także spadek podstawowej stopy procentowej w przyszłym tygodniu. To dwie dźwignie monetarne, z których korzysta BLCh.