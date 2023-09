Chiny są skłonne do pogłębiania „obustronnie korzystnej współpracy” z Rosją – oświadczył we wtorek wicepremier ChRL Zhang Guoqing podczas spotkania z Władimirem Putinem we Władywostoku. Jego wypowiedź omawia państwowa chińska agencja prasowa Xinhua.

Na początku spotkania Zhang przekazał Putinowi „serdeczne pozdrowienia" od przywódcy Chin Xi Jinpinga i ocenił, że „wszechstronne partnerstwo koordynacji" pomiędzy obu krajami „utrzymuje wysoki poziom działania", a współpraca w wielu dziedzinach dobrze się rozwija – podała Xinhua. „Chiny są skłonne współpracować z Rosją, by wprowadzić w życie ważny konsensus osiągnięty przez obu szefów państw, dzielić się możliwościami rozwojowymi, pogłębiać obustronnie korzystną współpracę", a także „w dalszym ciągu osiągać nowe rezultaty" – przekazała chińska agencja, omawiając wypowiedź Zhanga. Nieformalny antyzachodni sojusz Zhang spotkał się z Putinem we Władywostoku w kuluarach Wschodniego Forum Ekonomicznego. Chiny nie potępiły rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją i sprzeciwiają się sankcjom nakładanym na Moskwę przez kraje zachodnie i ich sojuszników. W ostatnich latach zacieśniały też współpracę z Rosją w wielu dziedzinach, w tym militarnej. Według części ekspertów Chiny i Rosję łączy nieformalny antyzachodni sojusz. W najbliższych dniach na rosyjskim Dalekim Wschodzie dojdzie też najprawdopodobniej do spotkania Putina z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, który już przybył do Rosji pociągiem.