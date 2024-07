Chińczycy ekscytują się amerykańskimi wyborami

Amerykańskie wybory prezydenckie zdominowały poranną czołówkę na platformie Weibo, chińskim odpowiedniku portalu X. Hashtag „rezygnacja Bidena” został wyświetlony 370 milionów razy do południa, podczas gdy temat „Harris chwali Bidena” zebrał około 57 milionów odsłon.

Kim jest Harris?

Harris spotkała się krótko z prezydentem Xi Jinpingiem na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Tajlandii w 2022 roku. Wiceprezydentka jak do tej pory nie odwiedziła Chin, co oznacza, że ​​dla obywateli ChRL jest postacią zupełnie nieznaną. Jej potencjalny konkurent do nominacji Demokratów, gubernator Kalifornii Gavin Newsom, w zeszłym roku przyjechał do Pekinu z pojednawczym przesłaniem, które zostało bardzo dobrze przyjęte w tym azjatyckim kraju.

Chińczycy stawiają na zwycięstwo Trumpa

Z przeprowadzonego w poniedziałek internetowego sondażu wśród 12 000 użytkowników Weibo wynika, że ​​prawie 80 proc. z nich uważa, że ​​Trump pokona Harris w listopadowych wyborach, podał w południe szanghajski dziennik Morning Post.

Trump zyskuje popularności w Chinach

Zdjęcia zakrwawionego Trumpa wymachującego pięścią kilka sekund po postrzeleniu lotem błyskawicy obiegły chińskie media społecznościowe. Najwyraźniej otarcie się o śmierć wzmocniło popularność byłego prezydenta, mimo rozpętania wojny handlowej z Pekinem.

„Trump jest gotowy wygrać!” napisał jeden z użytkowników Weibo w poście, który zebrał 14 000 polubień i nazwał kultowe już zdjęcie rannego Trumpa „idealnym”.

Harris i jej azjatyckie korzenie

Państwowe media, w tym Guangzhou Daily, podkreślały, że Harris może być pierwszym amerykańskim prezydentem pochodzenia azjatyckiego, jeśli wygra zacięty wyścig w listopadzie. Jednak niewiele było doniesień na temat potencjalnych politycznych wpływów jej administracji na relacje z Chinami.

„Założenia jej polityki wobec Chin prawdopodobnie wyjdą poza tradycyjne założenia Demokratów w czasie obecnej kampanii wyborczej” – powiedział Tang Xiaoyang, przewodniczący wydziału stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Tsinghua. „Jednak w krótkim okresie prawdopodobnie nie opracuje bardzo ukierunkowanej strategii wobec Chin”.