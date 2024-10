Chiny odpowiadają na słowa prezydenta Tajwanu manewrami wojskowymi

- Niepodległość Tajwanu i pokój w Cieśnienie Tajwańskiej to dwie całkowicie nie do pogodzenia rzeczy - oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka chińskiego ministerstwa sprawa zagranicznych Mao Ning, poproszona o komentarz odnośnie do rozpoczętych tego dnia manewrów chińskiej armii wokół wyspy.