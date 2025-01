Znaczenie Rosji jako państwa tranzytowego

"Znaczenie Rosji jako korytarza tranzytowego w wymianie handlowej między Chinami i Europą może zmaleć po zmodernizowaniu tureckiej sieci kolejowej" - czytamy.

Jak dodano, "Turcja już skorzystała na izolacji Rosji w sektorze lotniczym, teraz Chiny i kraje europejskie chcą zwiększyć lądowe dostawy przez (tureckie) terytorium".

Sposób na ominięcie Rosji

Chiny są zainteresowane zmodernizowaniem sieci kolejowej Turcji, co europejscy spedytorzy mogą postrzegać jako sposób na ominięcie Rosji podczas trwającej wojny w Ukrainie - zauważył Moscow Times. Chiny liczą na to, że dzięki modernizacji kolei wzrosłyby dostawy towarów do i z Europy.

Burak Daglioglu, szef biura inwestycji przy prezydencie Turcji, powiedział chińskiemu dziennikowi "South China Morning Post", że chińskie inwestycje w ten projekt mogą wynieść ok. 60 mld USD. (PAP)