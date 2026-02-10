Skokowy wzrost wskazań na USA

Zgodnie z badaniem 65 proc. Niemców jest zdania, że USA stanowią poważne zagrożenie dla świata. Przed rokiem odsetek twierdzących tak obywateli RFN wyniósł 46 proc., a w 2024 roku, czyli w ostatnim roku prezydentury Joe Bidena, było to 24 proc.

Największym zagrożeniem dla pokoju pozostaje Rosja

Krajem postrzeganym jako zagrożenie przez najwięcej Niemców pozostaje Rosja. Od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku od 75 proc. do 82 proc. respondentów wskazywało Rosję jako państwo stanowiące największe zagrożenie dla pokoju na świecie. W tym roku odsetek ten wyniósł 81 proc.

Chiny

W przypadku Chin w badaniu za 2026 rok blisko połowa (46 proc.) respondentów w Niemczech wyraziła przekonanie, że kraj ten zagraża światowemu pokojowi.

Czy Niemcy zostaną wciągnięte w wojnę?

W badaniu zapytano również Niemców, jak oceniają prawdopodobieństwo, że ich kraj w nadchodzących latach mógłby zostać wciągnięty w wojnę. Spośród badanych 3 proc. uznało taki scenariusz za „bardzo prawdopodobny”, a 28 proc. za „raczej prawdopodobny”. Dwie piąte oceniło, że udział Niemiec w wojnie jest „raczej mało prawdopodobny”, a 5 proc. - że „bardzo mało prawdopodobny”.