Ponad 3 mln bezrobotnych

W styczniu zarejestrowano 3,085 mln osób bez pracy, czyli o 177 tys. więcej niż w grudniu 2025 roku. Poprzednio wyższy poziom bezrobocia odnotowano w lutym 2014 roku, kiedy liczba osób pozostających bez pracy wynosiła 3,138 mln.

Po raz ostatni liczba bezrobotnych przekroczyła próg trzech milionów w sierpniu 2025 roku. Wcześniej przez ponad 10 lat utrzymywała się poniżej tego poziomu.

Stopa bezrobocia wzrosła w styczniu o 0,4 pkt proc., do 6,6 proc.

Słaby wzrost PKB

Również w piątek poinformowano, że niemiecka gospodarka po dwóch latach recesji odnotowała wzrost w ostatnim kwartale 2025 roku. Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego, PKB zwiększył się w tym okresie o 0,3 proc., wobec wstępnie szacowanych 0,2 proc. Dzięki temu Niemcy uniknęły trzeciego roku bez wzrostu gospodarczego.

Statystycy wskazują, że do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim prywatne i państwowe wydatki konsumpcyjne. Władze liczą, że w bieżącym roku ożywienie gospodarcze wesprą także wielomiliardowe inwestycje państwa w infrastrukturę, w tym drogi i linie kolejowe, a także zwiększone nakłady na obronność.

Lepsze perspektywy dopiero od 2027 roku

Ekonomiści podkreślają jednak, że wyraźniejszego ożywienia należy spodziewać się dopiero od 2027 roku, gdy efekty tych inwestycji osiągną pełną skalę.

Agencja dpa zwróciła uwagę, że dodatkowym czynnikiem niepewności pozostaje polityka handlowa USA. Prezydent tego kraju Donald Trump zapowiedział wprowadzanie kolejnych ceł, co w ubiegłym roku przyczyniło się do spadku niemieckiego eksportu do Stanów Zjednoczonych. Eksport towarów z Niemiec zmniejszył się o 0,3 proc. trzeci rok z rzędu. Presję na niemiecki przemysł zwiększa także konkurencja ze strony Chin, co szczególnie dotknęło branżę motoryzacyjną, w której zlikwidowano dziesiątki tysięcy miejsc pracy.