Dla 73 proc. respondentów AfD stanowi zagrożenie dla demokracji, podczas gdy 25 proc. nie postrzega jej w ten sposób. Jednocześnie tylko 44 proc. popiera zakaz działalności dla AfD. Łącznie 50 proc. jest przeciwnych zakazowi dla AfD.

Z sondażu Politbarometer telewizji ZDF wynika także, że rząd RFN jest nadal źle oceniany: 63 proc. pytanych jest niezadowolonych z jego pracy, a tylko 33 proc. uważa, że dobrze pracuje.

Reklama

Sondaż pokazuje wzrost zainteresowania wyborami europejskimi. Po 44 proc. w połowie kwietnia i 50 proc. pod koniec kwietnia, 57 proc. respondentów wyraża obecnie bardzo duże lub duże zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w Niemczech za nieco ponad trzy tygodnie.

Reklama

Gdyby wybory europejskie odbyły się w najbliższą niedzielę, CDU/CSU uzyskałaby 31 proc. (plus 1 w porównaniu z poprzednim badaniem), Zieloni - 15 proc. (minus 2), SPD - 14 procent (minus 1) i AfD - 15 proc. (bez zmian). Partia Lewicy pozostałaby na poziomie 3 proc., FDP otrzymałaby 4 proc. (plus 1), BSW 5 procent (plus 1), a pozostałe partie razem 13 proc. (bez zmian).

Z Berlina Berenika Lemańczyk